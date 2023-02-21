زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل ضرب جنوب إيران.

أرصاد قطر: زلزال إيران وقع منذ قليل

وأفادت شبكة «أرصاد قطر» في بيان عاجل عبر حسابها الرسمي على «تويتر» بحدوث زلزال بقوة 5.3 في إيران قبل قليل.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، بتسجيل هزة أرضية متوسطة في هرمزكان جنوب إيران، وتحديدا شمال غرب بندر عباس، بقوة 5.2 على مقياس ريختر.

الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق

وأشار المرصد العماني في بيان صدر عنه منذ قليل، إلى أنّ الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق، حيث يبعد مركز الزلزال نحو 194 كيلومترا عن مدينة خصب العُمانية.