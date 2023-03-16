هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب البحر المتوسط

وقعت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في البحر المتوسط، اليوم الخميس، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

الهزة الأرضية على بعد 166 كيلومترا جنوب غرب فاليتا بمالطا

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة الأرضية وقعت اليوم في العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي، وذلك على بعد 166 كيلومترا جنوب غرب فاليتا بمالطا، ونحو 191 كيلومترا شمال العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك في وقت تأثرت فيه عدد من دول المنطقة بآثار الزلازل، وأبرزها الزلزال الذي كل من تركيا وسوريا خلال الأسابيع الماضية، وأسفر عن دمار هائل في البلدين.