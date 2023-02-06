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تفاصيل الهزة الأرضية الجديدة في سوريا.. شعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد

كتب:

أسماء العيسوي
07:39 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال سوريا اليوم

زلزال سوريا اليوم

ضرب زلزالا جديدا العاصمة السورية دمشق واللاذقية وعددا من المحافظات الأخرى، ظهر اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية منذ قليل في نبأ عاجل. 

حصيلة جديدة غير نهائية

 

ومن جهته، قال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إنه جرى تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق في وسط تركيا، بعد ظهر اليوم الاثنين، على عمق قليل عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي «10:24 بتوقيت غرينيتش»، وشعر بها سكان مدن دمشق وبيروت وبغداد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمة «سانا» عن معاون وزير الصحة، أحمد ضميرية، قوله إن عدد القتلى وصل إلى 326 شخصا، و700 جريحا، مضيفا أن الحصلة الجديدة غير نهائية، مشيرا إلى مزيد من الضحايا. 

كما دعا التلفزيون الرسمي السوري في دمشق، المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات من خلال سياراتهم، في حين قال مسؤول صحي في محافظة حلب، التي تضررت بشدة جراء الزلزال، لوكالة الأنباء «رويترز» إن بعض السكان لايزالوا تحت الأنقاض، مضيفا أن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات. 

 

مساعدات دولية لسوريا وتركيا 

ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه جرى نشر عشرة فرق للبحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، فيما عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم المساعدة لسوريا وتركيا إثر الزلزال الذي تسبب في مصرع المئات وإصابة الآلاف في البلدين. 

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للمواطنين في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بحياة المئات في البلدين، قائلا عبر «تويتر»، إننا نرى الصور الفظيعة في تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة، ونتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا. 

 

 

 

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بقلم أسماء العيسوي