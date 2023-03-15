غرفة السياحة: نستهدف جذب 2 مليون سائح ألماني خلال عام 2023

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري يستهدف وصول عدد السياح الألمان الزائرين لمصر هذا العام إلى أكثر من 2 مليون سائح، لافتا إلى أن المقصد السياحي المصري استقبل العام الماضي نحو مليون و200 ألف سائح المانى.

وأشار فاروق إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال أول شهرين من عام 2023 سجلت ارتفاعا بنحو 34% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

مصر قادرة على جذب أكبر عدد من السياح الألمان

وأضاف لـ«الوطن»، أن زيارة 2 مليون سائح ألماني لمصر خلال العام الجاري ليس أمرا بعيد المنال وإنه وفقا للمعطيات الحالية من تعاقدات تمت فى هذا السوق المهمة فإن مصر قادرة على استقطاب هذا العدد من السياح الألمان خلال عام 2022.

زيادة أعداد السياح المقبلين لمصر هذا العام

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة جيدة فى معدلات الحركة السياحية التى تستقبلها مصر من مختلف دول العالم، لافتا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمسقبلية فإن العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر سترفع من عدد رحلاتها المسيرة للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2023.

السياحة العربية

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الدول الخليجية ستشهد إرتفاعا جيدا هذا العام ولاسيما فى شهور الصيف والتى يفضل الالاف من السياح العرب قضاؤها بمصر،موضحا أن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يقيمون بفنادق القاهرة الكبرى.