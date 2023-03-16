الأم المثالية في البحيرة: «حاربت سرطان الثدي وقدرت أربي أولادي»

أعربت بدرية مصطفى عبادة، الأم المثالية في البحيرة، عن فرحتها عقب فوزها بالأم المثالية بالمحافظة، عن عام 2023، موضحة أن زوجها قدم لها في المسابقة.

وأوضحت الأم المثالية في البحيرة أن لديها 3 أبناء، الأكبر مهندس وابنتيها حاصلتين على بكالوريوس صيدلة، مشيرة في تصريحات مع «الوطن» أنها منذ زواجها قررت مساندة زوجها في تربية أبنائهما، من خلال عملها مدرسة بالإدارة التعليمية في كوم حمادة.

أمنيات الأم المثالية في البحيرة

وعن أهم أمنياتها قالت «بدرية عبادة» أنها تتمنى زيارة حج بيت الله الحرام، بصحبة زوجها الذي شاركها قصة كفاحها، مشيرة إلى أنها أصيبت بسرطان الثدي منذ سنوات، وتعافت منه بعد عملية جراحية.

ومن جانبه أعرب إيهاب جاد راشد زوج المرأة المثالية، عن سعادته بفوز رفيقة العمر بالجائزة، مشيرًا إلى أنها عاشت قصة كفاح عظيمة.

قصة كفاح الأم المثالية في البحيرة

وأضاف زوج الأم المثالية في البحيرة أنها كانت ترعى والديه، موضحًا: «عمرها ما تخلت عن رعاية أبويا وأمي لأنني الابن الوحيد لهما، وظلت في خدمتهما حتى فارقا الحياة»، مشيرًا إلى أنها عانت من سرطان الثدي، منذ 6 سنوات، وخضعت لعملية جراحية.