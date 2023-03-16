تحذيرات من وقوع زلزال مدمر في تركيا: خسائر محتملة كارثية ومرعبة

نقلت صحف تركية اليوم الخميس تصريحات المدير العام لإدارة الزلازل والكوارث التركية حول الزلزال الأخير الذي وقع في بولو.

لا يمكن لزلزال بولو أن يؤثر على إسطنبول

وجاء في الصحف: «أورهان تاتار، المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر AFAD، لا يمكن لزلزال بولو أن يؤثر على إسطنبول».

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية بولو شمال غربي البلاد.

غرفة المهندسين والمعماريين في تركيا تحذر من وقوع زلزال قوي في قيصري

وفي وقت سابق، حذرت غرفة المهندسين والمعماريين في تركيا، من وقوع زلزال قوي في قيصري ، مشيرة إلي أنه سيتسبب في دمار كبير.

وزاد القلق من حقيقة أن عددا كبيرا من المباني تضررت بسبب الزلازل الأخيرة في قيصري.