زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لمجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني مزار

نظمت جامعة المنيا زيارة ميدانية لطلابها بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، والإدارة العامة لرعاية الطلاب، لمجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني مزار بالمحافظة، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تطلقها الجامعة لتعريف الطلاب عن قرب بأهم المشروعات القومية ودورها في بناء الاقتصاد المصري، وتعزيز الثقة بالصناعة المصرية.

كان في استقبال الطلاب، اللواء هشام خلف رئيس مجلس إدارة مصنع الرخام والجرانيت، ولفيف من المهندسين والفنين بالمصنع، ورافقهم خلال الزيارة وأشرف عليهم، العقيد أحمد محمود مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنيا، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومحمد صبحي.

الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية

استهلت الزيارة بندوة تعريفية للطلاب، قُدم خلالها شرح تفصيلي لآليات العمل داخل المصنع، وخطوط انتاجه المختلفة، بما يُحقق الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية من مواد التشييد والبناء ومنها الرخام والجرانيت وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الدولة من هذه الخامات الإستراتيجية الهامة، ومساهمة الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت في سد الفجوة التسويقية مع توفير ما يزيد عن 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

واطلع الطلاب خلال الزيارة على خطوط الإنتاج بالمصنع بدءًا من مرحلة القطع والمناشير، وانتهاءً بالمنتج النهائي، ومختلف الأعمال والأنشطة التي يقدمها المصنع من منتجات.

الانتماء للوطن والرغبة في المشاركة المجتمعية

وأكد رئيس جامعة المنيا على أهمية توعية الطلاب بالخطط التنموية للدولة المصرية، وإمكانيات مؤسساتها المختلفة، بما يزيد من قيم الانتماء للوطن والرغبة في المشاركة المجتمعية لدى الطلاب، والمساهمة في النهوض بالمجتمع، وبما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة الطلاب في صناعة بلدهم، الذي بات بفضل تشجيع الدولة وجهودها له جودته محلياً ودولياً، وفتح آفاق التعاون مع الوزارات والهيئات والشركات الوطنية.

وأعرب الطلاب عن فخرهم بما شاهدوه من إمكانات مادية وبشرية داخل المصنع، وسعادتهم وتقديرهم لمجهودات الدولة، ودورها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستُحدث نقلة بالاقتصاد المصري.