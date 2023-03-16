مدبولي: الصناعة والزراعة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصناعة والزراعة على رأس أولويات الدولة على مدار الفترة السابقة، ولكن أي مشروع اليوم لكي يبدأ مرحلة العمل وتبدأ عملية الإنتاج يستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، : «تعودنا ألا نتحدث عن شيء إلا إذا كانت على أرض الواقع، ونبدأ في عرضها للناس».

وتابع: «الرئيس السيسي أمس عندما تحدث عن مشروع الأسمدة الآزوتية وتحدث عن حجم المشروع والجهد المبذول لهذا المجمع العملاق أخذ بمرحلتيه الاثنين عدد لا بأس به من السنوات على الرغم من الضغط الشديد في العمل ولكن هذا هو طبيعة الصناعة».