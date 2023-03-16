«مدبولي»: المنتجات المستخدمة في تطوير قرى حياة كريمة مصنوعة محليا بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتجات المستهلكة في تطوير قرى حياة كريمة تم تصنيعها بشكل محلي، فضلا عن مشروعات الاتصالات وتحديث تلك الشبكات والكهرباء، وجميعها تستخدم فيها الألياف الضوئية.

مدبولي: نستهدف استقطاب المصانع المغلقة في الدول الكبرى

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تركز حاليا على جذب المصانع التي بدأت في الإغلاق بعدد من الدول كالصين ودول أخرى وانتقلت إلى مكان آخر.

مدبولي: مصنع المنسوجات انتقل بالكامل من الصين لمصر

وواصل: «عدد كبير من المصانع اللي تفقدناها جاءت نتيجة لتشجيع الدولة المصرية في إقناع أصحاب هذه المصانع بنقل مصانعهم وفتح فروع جديدة هنا في تلك المنطقة وباقي المناطق في مصر، ومنها على سبيل المثال المصنع الخاص بالمنسوجات، وده اتنقل بالكامل من الصين لمصر، وكذا مصنع المحاليل الطبية والذي أغلق الفجوة الخاصة بما كنا نستورده».