مدبولي: محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة 3 أضعاف السد العالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى أن محطة المعالجة بمشروع الدلتا الجديدة إضافة للخطوط الناقلة ومحطات الرفع الجاري إنشاءها، تعد وحدها مشروعا هندسيا كبيرا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة مع الروافع وكل مشروعات البنية الأساسية الخاصة به 3 أضعاف السد العالي.

ولفت إلى أن السد العالي في مصر جرى تنفيذه على مدار 10 سنوات، كمشروع للدولة المصرية عبأت مواردها كلها لها لإنشاءه من 1960 وحتى 1970.

وأوضح أن مشروع محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة سيجرى الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وهذا بيبن مدى الجهد المبذول من الدولة المصرية.

وتابع: «إذا جرى تجميع المياه التي تعالج في محطة بحر البقر، البالغة 5.6 مليون متر مكعب، إضافة لمحطة المعالجة الجاري تنفيذها للدلتا الجديدة تبلغ 6.5 مليون متر مكعب، ومحطة سرابيوم بواقع مليون متر مكعب، ليكون إجمالي الثلاث محطات حوالي 13 مليون متر مكعب يوميا يتم معالجتها، وإذا ضربنا هذا الرقم في 365 يوم سنجد أننا نقترب من 5 مليار متر في العام أي حوالي 10% أو 9% من حصة مصر من المياه القادمة من نهر النيل سنويا».