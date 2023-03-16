الفنانة ريم البارودي تنشر صورا لها خلال أداء مناسك العمرة

استطاعت الفنانة ريم البارودي التغلب على أحزانها، والسفر لأداء مناسك العمرة، وذلك في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، ونشرت مجموعة صور خلال العمرة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت ريم البارودي على الصور قائلة: «رددت إليك ردا جميلًا فتقبلني واعف عني وعن أبي واغفر لي ولي أبي، واجعلني مستجابة الدعاء اللهم أني أشكرك سرا وعلانيه وفي كل الأوقات حتى أحلكها اللهم أني قد عدت إليك حبا فيك وشكرا لدوام نعمتك اللهم أني لا اسالك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه اللهم تقبل».

وفاة والد ريم البارودي

ورحل عن عالمنا والد ريم البارودي 12 يناير، بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ودخلت الفنانة ريم البارودي حالة من الحزن الشديد والكآبة بسبب وفاة والدها، تربطها بوالدها علاقة قوية.