رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية أولوية في الموازنة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى استعراض هذا الأسبوع ملامح الموازنة الجديدة، وموضوع الحماية الاجتماعية بها هو الأولوية الأولى، والحزمة التي أطلقها الرئيس السيسي والحكومة ترجمتها لمجموعة من القوانين، والتي ستكون كلفتها في العام 150 مليار جنيه إضافية على الحزم الأخرى الموجودة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مدينة السويس الجديدة، وعرضتها فضائية إكسترا نيوز، «نحن نعمل بالتوازي في خضم كل التحديات الموجودة، كل يوم تحدث أزمة مختلفة، فعلى مدار اليومين الماضيين هناك أزمة على مستوى العالم والاهتزاز الشديد الذي حدث بسبب بعض الأزمات في البنوك الموجودة».

وتابع: «كل يوم نواجه تحدي ونتعامل معه ونرى تداعياته على الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت نصب أعيننا لخطتنا ورؤيتنا وأرقامنا في كل مشروعاتنا».

وأكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص بأنه يكون القائد والرائد في كل مجالات التنمية خلال المرحلة المقبلة.