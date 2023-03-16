النائب علاء عصام: مبادرة «كتف في كتف» مؤشر كبير على نجاح العمل الأهلي

ثمن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، والتي ستعقد احتفالياتها غدا الجمعة الموافق 17 مارس الجاري في استاد القاهرة.

وأكد أنها دليل على تقدير الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة للدور الذي يلعبه العمل الأهلي التنموي في مصر، والمشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية.

احتفالية كتف في كتف

وأوضح مقرر الحوار الوطني أن احتفالية «كتف في كتف» غدا تعد الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، ويشارك بها كلمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 33 كيانًا، والتي تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي نتاجا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات العمل الأهلي كشريك مهم في التنمية، وتكثيف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة عمل واحد لضمان الحماية الاجتماعية لجميع الطبقات، والوصول للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.

مبادرة كتف في كتف

وأكد أن مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مبادرة «كتف في كتف» جاءت لتؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني وضرورة ترابط هذه المؤسسات لتكن زراعا رئيسيا وفعالا من أزرع الدولة لمحاربة الغلاء وضمان الحماية للافراد الأكثر احتياجا، فمبادرة كتف في كتف هامة للغاية واقتصادية، ومؤشر كبير على نجاح العمل الأهلي عبر التحالف الوطني بتوجيهات السيسي.