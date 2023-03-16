رئيس «أمن قومي النواب»: اللحوم التشادية ستخفض الأسعار.. و«كتف في كتف» تخفف معاناة غير القادرين

كشف اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مبادرة ضخ اللحوم التشادية في الأسواق المصرية، إلى جانب مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح في حوار لـ«الوطن»، أنها تعد أكبر وأضخم مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، بمشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المنضمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- كيف جاءت فكره مبادره استيراد اللحوم من تشاد؟

فكرة المبادرة طرحت بعد التأكد أن اللحوم السودانية قادمة في الأصل من تشاد التي لديها ثروة حيوانية تصل 120 مليون بقرة وأراض صالحة للزراعة

- هل تستهدف المبادره خفض اسعار اللحوم في مصر؟

المبادرة تكمن بشراء عدد من الأبقار في تشاد، ليكون لدى مصر منتج حيواني متميز، وتستهدف خفض أسعار اللحوم في مصر بالاعتماد على المراعي في تشاد.

- هل تم الكشف على الأبقار وتحصينها قبل مجيئها إلى مصر ؟

اشترينا عدد من الأبقار واستعنا بأطباء بيطريين ومهندسين زراعيين مصريين لرعي وتحصين الأبقار، وفق التحصينات المصرية في تشاد، وأول طائرة وصلت اليوم بحمولة 55 طنا.

- هل طرح هذه اللحوم سيكون مناسب في السوق المصري؟

اللحوم التشادية سيتم توفيرها بسعر 145 جنيها للكيلو عبر منافذ عربات متنقلة تابعة لحزب حماة الوطن، وبقول للتاجر اكسب بس لازم تراعي المواطن.

- ماذا عن هامش الربح؟

هناك هامش ربح بسيط لكن هدف الحزب، المواطن البسيط، أنا باكل من اللحمة وطعمها طيب جدا فوق الخيال لأن المراعي بتشاد كثيرة جدا ومتوفرة بسبب هطول الأمطار والزراعة.

لحوم من تشاد

-هل هناك اتفاق تم بين الحزب وشركات طيران لنقل اللحوم من تشاد؟

الحزب اتفق مع شركة مصر للطيران، على هبوط طائرة كل أسبوع في مطار أسوان ومطار برج العرب ومطار القاهرة ومطار سوهاج بحمولة 55 طن لحوم.

- هل المبادره جاءت وليدة ارتفاع أسعار اللحوم المصرية؟

بالفعل شهدت أسعار اللحوم في مصر ارتفاعات واسعة خلال الفترة الماضية، عززتها مجموعة من العوامل المتزامنة، ضمن تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً على وقع التطورات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على مختلف الأسواق منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

وتتفاقم أزمة أسعار اللحوم في مصر، مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي عادة ما ترتفع فيه معدلات الطلب والاستهلاك بالنسبة للسلع الأساسية، ومن بينها اللحوم الحمراء، فيما تعمل الحكومة المصرية على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

- هل تعتقد أن الكميه المستورده تسد الفجوه في استهلاك اللحوم؟

هذه الشحنات ستعمل على سد الفجوة الغذائية المتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء، كما يُعول عليها أيضا في السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق حاليا، ونستهدف استيراد 660 طناً شهرياً من تلك اللحوم.

مبادرة كتف في كتف

- ماذا عن مبادرة «كتف في كتف»؟

مبادره حزب حماه الوطن لاستيراد اللحوم مكملة بالتاكيد لمبادرة كتف في كتف، هي إحدى حد ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ تعد من أبرز المبادرات لحماية غير القادرين ومحدودي الدخل مع قرب شهر رمضان الكريم، ومن المستهدف أن تكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والعالم.

ومبادرة «كتف في كتف» للتحالف الوطني، خطوة جادة وحقيقية نحو تفعيل واستثمار العمل الأهلي في سد احتياجات المرحلة االحالية والازمة الاقتصادية التي تمر بها، مصر مع استمرار التداعيات العالمية منذ الحرب «الروسيةـ الأوكرانية» التي أثرت في جميع دول العالم.

- أترى أن المبادرات ستكون دعما للأسر الفقيرة؟

بالفعل فهي خطوة مهمة مع بدء المبادرة في المحافظات، وبتوجيهات من الرئيس السيسي الذي يطلق المبادرة من أجل دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائي، إذ يسعى الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء على كل الفئات، حيث اتخذ الأسبوعين الماضيين العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال رفع المعاشات والاجور والعلاوة وتكافل وكرامة لتبدأ الصرف بداية من ابريل ثم حماية محدودي الدخل من خلال المبادرة الرائدة

- رأيك في تبني فكرتك لدى الأحزاب الأخرى؟

على الأحزاب السياسية أن تتبنى أفكار أخرى لتقديم المساعدة لغير القادرين في مواجهة احتياجاتهم اليومية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يشدد خلالها على ضرورة تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتنشيط دور العمل الأهلي والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية حتى لرجال الأعمال لتوسيع الأنشطة المجتمعية وتقديم الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية.

- ما أبرز ما يميز مبادرة حزب حماة الوطن لاستيراد اللحوم؟

أبرز ما يميز المبادرة هو الانتشار الجغرافي للتحالف الوطني، وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والجمعيات وتواجد كوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، للفئات الأولى بالرعاية، حتي تسطيع الأحزاب والجمعيات الأهلية أن تستعيد دورها وتأثيرها في المجتمع المصري.