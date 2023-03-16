التحالف الوطني للعمل الأهلي: مبادرة «كتف في كتف» تغطي كل المحافظات

أكّد سامح النمر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة «أبو العينين» الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّ التحالف ضمّ 34 مؤسسة وجمعية من أكبر وأعرق الجمعيات التي تعمل في مجال المجتمع المدني بمصر، مشددًا على أن مبادرة كتف في كتف ستشمل كل المحافظات، وسيتمّ توزيع 4 ملايين كرتونة على كل المحافظات بقاعدة بيانات موحدة ومنظمة.

وأضاف «النمر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أنّ المجتمع المدني هو الضلع الثالث مع الحكومة والقطاع الخاص لتخفيف العبء، مشددًا على أن مبادرة كتف في كتف تستهدف تقديم خدمة متكاملة للأهالي وتنسيق الجهود في ظل وجود قاعدة بيانات موحدة.

وتابع نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «الجمعيات الأهلية في التحالف تعمل على التنسيق مع بعض، التحالف وحّد جهودنا وجعلنا نقدم خدمات متكاملة، ويضم أكثر من مؤسسة تعمل في عدة مجالات».

وأردف سامح النمر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «التحالف به مؤسسات تعمل في المجال الطبي وأخرى تعمل في الامن الغذائي، وبعض المؤسسات تعمل في التمكين الاقتصادي، وكل ذلك تكامل لم يحدث إلا في ظل التحالف».

وأشار سامح النمر، إلى أنّ التحالف أطلق عدة مبادرات، ولا صوت يعلو حاليا فوق صوت مبادرة كتف في كتف، حيث يتم العمل بشكل متواصل منذ شهرين، وذلك من أجل التجهيزات وتخزين مواد غذائية واحتياجات أساسية التي تحتاجها كل أسرة.