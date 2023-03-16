عضو «التحالف الوطني»: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر

أكّد محمود الجارحي عضو مجلس أمناء مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّ مبادرة كتف في كتف إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر.

وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «كتف في كتف» توصيف لحالة المصريين، فالمصريون يدعمون بعض في الأزمات، والتوجه هو أن مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إلى التحالف الوطني تتضافر جهودها للوصول بأكبر قدر من المواد الغذائية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، وذلك للأسر الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية، بواقع 4 ملايين أسرة.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ الاستعدادات على قدم وساق، ومنذ أسابيع، فإن هناك تنسيق كامل بين كل المؤسسات وتعاون تام لتجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، ومعظم المؤسسات في الساعات الأخيرة شارفت على الانتهاء، وهناك عمل متواصل ليلًا ونهارًا، لتوزيع الكراتين على المستحقين خلال الفترة الحالية، وتتوج هذه الأعمال والمجهودات بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعالية الغد، في استاد القاهرة، وهو ما يمثل رسالة دعم كبيرة جدًا للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني.