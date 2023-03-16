سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ14 ألفا و950 جنيها

سجّل سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس، استقرارًا، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة بربوع محافظات مصر؛ ليسجل سعر الأرز عريض الحبة لليوم حركة بيع كبيرة للغاية في نهاية تعاملات الأسبوع.

استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم متوفر بكميات كبيرة داخل الأسواق، إذ سجلت أسعاره التالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 15 ألفا و50 جنيهاً.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 14 ألفا و950 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس

وأوضح "عبدالغفار"، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر في أسواق الوجهين البحري والقبلي بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ينتجان 81% من محصول الأرز الشعير على نطاق المنزرع في محافظات الجمهورية.