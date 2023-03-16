هاشتاج «كتف في كتف» يتصدر «تويتر» تزامنا مع تنظيم التحالف الوطني أكبر حدث خيري في مصر

تصدر هاشتاج «كتف في كتف» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، تزامنا مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر غداً الجمعة الموافق 17 مارس في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألف من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر 4 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

احتفالية كتف في كتف

كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة «كتف في كتف» ومشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

مبادرة كتف في كتف

الجدير بالذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.