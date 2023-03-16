مركز معلم الأجيال يعلن عن فيلم جديد للبابا شنودة في ذكرى وفاته

أعلن مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة، إنتاج فيلم عن قصة البابا شنودة بداية من دخوله الدير، وصولًا لرسامته أسقفًا للتعليم على يد البابا كيرلس السادس تحت عنوان «من المغارة للأسقفية».

موعد طرح فيلم البابا شنودة

وطرح المركز الذي اُفتتح بعد رحيل البابا شنودة في 2 أبريل 2013، الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب»، بالتزامن مع ذكرى وفاة البابا شنودة الحادية عشر يوم الجمعة المواقف 17 مارس الجاري، ويشارك في الفيلم عدد من الأسقفة من بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

رسامة البابا شنودة أول أسقف للتعليم

كان الراهب انطونيوس السرياني راهب متوحد، رفضا لرتبة الأسقفية التي عرضت عليه أكثر من مرة، ذات يوم استدعاه البابا كيرلس الي مكتبه ووضع الصليب على راسه وقال «ندعوك أسقفا للتعليم»، وأكمل رسامته في اليوم التالي على تلك الأسقفية الجديدة.

ورغم رفض البابا شنودة ذلك المنصب، إلا أنه منذ توليه عمل فيه بكل أمانه وإخلاص ونشاط، فقد أقام ثورة في التعليم الكنسي، كما أدخل علم الوعظ وأهتم به، وكان يشرف على مدارس الأحد والتي تعتبر نقطة البداية في مسيرته الخدميه والمدارس الإكليريكية القبطية والتي أهتم بها أهتمام بالغ، كما نظم التعليم من خلال التركيز على عقائد وأيمانيات وابائيات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فقد أصدر العديد من الكتب في هذا الصدد.