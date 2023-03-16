طقس الإسكندرية غدا الجمعة.. دافئ صباحا وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة

يشهد طقس الإسكندرية غدا انخفاضا في درجات الحرارة نهارا، مصحوب بالدفء، مع طقس بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بانتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدا، فإن المحافظة تمر بطقس مائل إلى الدفء صباحا مع نشاط في الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة، وتوقعات بسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% لذلك تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خلال تلك الفترة وعدم تخفيف الملابس.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا

وتسجل درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا، العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 14، مع جو غائم جزئيا، بالإضافة إلى هبوب رياح شمالية غربية وتبلغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي الى الشعور بانخفاض الحرارة .

طقس الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية غدا باردا جدا ليلا، مع ارتفاع الأمواج بنسبة تبلغ من 1.5 متر إلى مترين، مع هبوب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.