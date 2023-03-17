3 معلومات عن تتر مسلسل جميلة لـ ريهام حجاج.. غناء إبراهيم الحكمي

انتهى الفنان السعودي إبراهيم الحكمي من تسجيل تتر مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل جميلة يعرض عبر قناة الحياة وسي بي سي

ترصد الوطن في هذا التقرير 3 معلومات عن التتر

- التتر من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتم تسجيله في القاهرة.

- الأغنية ستكون بعنوان جميلة

- مسلسل جميلة من المقرر عرضه عبر قنوات الحياة وCBC وON و منصة Watch it.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج كانت قد استعانت العام الماضي بصوت الفنانة نانسي عجرم لغناء تتر مسلسلها يوتيرن.

مسلسل جميلة من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والنجوم يسرا اللوزي أحمد وفيق، عبير صبري، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، لطيفة فهمي، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وغيرهم.

مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج

تدور أحداث مسلسل جميلة حول تلك الفتاة التي تخرجت في كلية الحقوق، وتعمل على الموازنة بين حياتها وعملها، إلا أنها تتأثر بشكل أو بأخر بسبب وظيفتها، وتبدأ رحلة جميلة في محاربة الفساد من واقع عملها وتبحث دومًا عن الحق، ولكن يشاء القدر ليضعها في مأزق