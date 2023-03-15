تعرف على أدوار الفنانين في مسلسل جعفر العمدة بدراما رمضان 2023

أيام قليلة، ويبدأ شهر رمضان وينطلق معه السباق الدرامي، والذي يتنافس خلاله عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزهم مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز شخصيات مسلسل العمدة:

- محمد رمضان يجسد دور جعفر العمدة الرجل الصعيدي الذي ينتمي لمنطقة شعبية ويتزوج 4 سيدات.

-مي كساب تجسد خلال المسلسل دور عايدة إحدى زوجات جعفر العمدة، والتي تتمتع بالحس الكوميدي.

- إيمان العاصي تجسد دور نرجس أيضا زوجة جعفر العمدة، والتي ربطتهم قصة حب لأنهما جيران.

- منة فضالي هي الأخرى إحديذى زوجات جعفر العمدة، وتدعى وصيفة والتي تتمتع بالرومانسية.

- زينة أيضا زوجة جعفر العمدة وتدعى دلال.

-هالة صدقي تجسد دور والده جعفر العمدة.

الانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»

وانتهى الفنان محمد رمضان منذ أيام من تصوير مسلسل «جعفر العمدة» للحاق بالسباق الرمضاني 2023 ويضم فيه المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.