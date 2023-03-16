محمد سامي وسوسن بدر أول حضور عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز

بدأ منذ قليل، عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وحرص المخرج محمد سامي، والفنان عمرو عبد العزيز على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء للمخرج سامح عبد العزيز، والفنان هشام إسماعيل، والمنتج جمال العدل.

وكانت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، نعت والد المخرج سامح عبدالعزيز، في بيانٍ صحفي، عن تلقي المخرج سامح عبدالعزيز، العزاء في والده الراحل، الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

تفاصيل وفاة والد سامح عبد العزيز

ورحل عن عالما والد المخرج سامح عبد العزيز، أمس الأربعاء الموافق 15 مارس، وشُيعت الجنازة اليوم قبل ساعات قليلة، وذلك حسبما أعلن المخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر عبدالعزيز نبأ وفاة والده وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا…عبدالعزيز والعزاء غدا إن شاء الله مسجد الشرطه، قاعة الرزاق».