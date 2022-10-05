سامح عبد العزيز يخوض السباق الرمضاني 2023 بـ«عملين»

يخوض المخرج سامح عبد العزيز، تحدّياً فنياً جديدا، في رمضان 2023، لأول مرة في مشواره الفني بشكلٍ عام، حيث يُشارك بمسلسلين دفعة واحدة، وهما «رمضان كريم 2»، وكذلك مسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج.

ودخل المخرج سامح عبد العزيز بلاتوه التصوير مُبكرًا، لإنجاز العمل، وعدم الوقوع تحت ضغط الوقت، إذ بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، اعتبارًا من اليوم، إذ نشر صورة برفقة المنتج أحمد السبكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعرف على أبطال مسلسل رمضان كريم 2

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

مواصلة التحضيرات لمسلسل ريهام حجاج الجديد

وفي سياق متصل، يواصل المخرج سامح عبد العزيز، التحضيرات لمسلسل ريهام حجاج، الجديد، والذي يحمل اسم «جميلة»، وذلك حسبما قال المؤلف أيمن سلامة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ التصوير سينطلق خلال الأيام المُقبلة، بينما عملية الترشيحات ما زالت قائمة من قبل الشركة المنتجة.

انطلاق تصوير مسلسل الشادر في صيف 2023

يذكر أنّ سامح عبد العزيز تعاقد مؤخرًا على مسلسل بعنوان الشادر، خاص بمنصات البث الرقمي، إلا أنه تقرر تأجيله إلى الصيف المُقبل، لحين انتهائه من موسم دراما رمضان 2023، فضلًا عن البحث عن بطلة جديدة بعد اعتذار ياسمين صبري عن العمل.