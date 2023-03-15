كشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، وشُيعت الجنازة قبل ساعات.

العزاء عقب صلاة المغرب

وأوضحت نقابة المهن السينمائية، عبر بيانٍ صحفي، عن تلقي المخرج سامح عبد العزيز، العزاء في والده الراحل، غدًا الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

نقابة المهن السينمائية تنعى والد سامح عبد العزيز

ونعى نقيب المهن السينمائية، والد المخرج سامح عبد العزيز، قائلًا: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة والد الزميل المخرج سامح عبد العزيز،ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وكانت طليقة المخرج سامح عبد العزيز، الإعلامية داليا فرج الديب أعلنت عن وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، حيث ناشدت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.