وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز وتشييع الجنازة من مسجد منتجع النخيل

كشفت الإعلامية داليا فرج الديب، عن وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز، عصر اليوم الأربعاء، وجرى تشييع الجنازة من مسجد منتجع النخيل.

وكتبت داليا فرج الديب عن وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله جد بناتي لوالدهم عبد العزيز محمد سلامة، والد المخرج سامح عبد العزيز، وسمر عبد العزيز بالدعاية والإعلان.. الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة ».

سامح عبد العزيز يُشارك في رمضان 2023 بمسلسل «جميلة»

ويُشارك المخرج سامح عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل «جميلة» بطولة الفنان ريهام حجاج، أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، وهاني عادل.

وتعيد ريهام حجاج التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، بعد نجاح مسلسل «يوتيرن» في رمضان الماضي.