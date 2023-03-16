أسعار الحديد والأسمنت اليوم بجميع الشركات.. «اعرف الطن بكام»

تختلف أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وفقًا للأسواق والشركات المنتجة لها، حيث سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح 1950 جنيها، وطن حديد عز سجل 38000 ألف جنيه.

ونظرا لأهمية أسعار الحديد والأسمنت، للعاملين في قطاع البناء والتشديد، وتأثيره على أسعار الوحدات والمنشآت السكنية، نستعرض في السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر طن حديد عز اليوم نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد عطية والعتال بشاي 37500 جنيه.

سعر طن حديد سرحان والمراكبي وبيانكو مصر ستيل اليوم 36000 جنيه.

سعر طن حديد المصريين اليوم 37500 جنيه.

سعر طن حديد المعادي والكومي إلى 36500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 37000 اليوم 37500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان اليوم 1930 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النصر اليوم 1920 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت المعلم اليوم 1890 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدى إلى 1970 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل 1865 جنيهًا في الطن.