أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء اليوم الأربعاء

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، عند وصولها للمستهلك في المحافظات والأسواق، واختلفت الأسعار اليوم بين نوع وآخر من الشركات المنتجة، وفق ما أعلنته شعبة مواد البناء.

ونظرا لأهمية أسعار الحديد والأسمنت، للعاملين في قطاع البناء والتشديد، وتأثيره على أسعار الوحدات والمنشآت السكنية، نستعرض فى السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر حديد عز اليوم نحو 35000 جنيه.

حديد عطية 27500 جنيه.

طن حديد العتال 34500 جنيه.

طن حديد بشاي اليوم 35000 جنيه.

حديد سرحان اليوم 34000 جنيه.

طن حديد المراكبي اليوم 34000 جنيه.

طن حديد المصريين اليوم 35000 جنيه.

طن حديد العشري اليوم 34500 جنيه.

طن حديد المعادي إلى 34500 جنيه.

طن حديد مصر ستيل 34500 جنيه.

طن بيانكو نحو 34000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيهًا.

طن أسمنت حلوان اليوم 1930 جنيهًا.

طن أسمنت النصر اليوم 1920 جنيهًا للطن.

طن أسمنت المعلم اليوم 1900 جنيهًا.

طن أسمنت السويدى إلى 1975 جنيهًا.

طن أسمنت وادي النيل 1870 جنيهًا في الطن.