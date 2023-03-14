أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء والتشييد اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق ومصانع الحديد والاسمنت، وفق ما أعلنته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر حديد عز اليوم نحو 28300 جنيه.

حديد عطية 27500 جنيه.

طن حديد العتال 27500 جنيه.

طن حديد بشاي اليوم 28.500 جنيه.

حديد سرحان اليوم 26500 جنيه.

طن حديد المراكبي اليوم 27.500 جنيه.

طن حديد المصريين اليوم 28.300 جنيه.

طن حديد العشري اليوم 27.000 جنيه.

طن حديد الجارحي إلى 27.000 جنيه.

طن حديد مصر ستيل 27.000 جنيه.

طن الكومي نحو 27.000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيهًا.

طن أسمنت حلوان اليوم 1930 جنيهًا.

طن أسمنت النصر اليوم 1920 جنيهًا للطن.

طن أسمنت المعلم اليوم 1900 جنيهًا.

طن أسمنت السويدى إلى 1975 جنيهًا.

طن أسمنت وادي النيل 1870 جنيهًا في الطن.