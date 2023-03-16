الأم المثالية في الإسكندرية «والدة الجميع».. ربت أبناء اختها وجيرانها مع أولادها

«أم الجميع».. كلمتان لخصتا قصة هدى محمد عبادي، 65 سنة، والفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على محافظة الإسكندرية، والتي وهبت حياتها للجميع، أبناؤها الثلاثة ومثلهم أبناء توأمها التي توفيت منذ 15 عاما، إضافة إلى شقيقها وشقيقتها الصغار اللذان كانا في عمر أبنائها وفقدا والديهما في الصغر، فكانت أما لثلاثة أبناء بالجسد و5 أبناء أيتام، إضافة إلى رعاية 3 أبناء انفصل والداهما وشاءت الأقدار أن يكونوا جيرانها.

من التقديم إلى الفوز بمسابقة الأم المثالية

السيدة السكندرية لم تبخل بمحبتها عن أحد في أي يوم منذ صغرها مروراً بفترة زواجها ومرحلة الأمومة، ووصولاً إلى عمر الجدة في تلك الأيام، فهي نبع من الحب على مدار 45 عاما، دفع ابنتها الكبرى «غادة» للتقديم لها في مسابقة الأم المثالية وهو ما كلله الله لها بالتوفيق والإعلان عن فوزها اليوم.

أحلام «هدى» بعد الفوز بالأم المثالية

الفوز بلقب الأم المثالية جعل «هدى» تفرح من قلبها للمرة الأولى منذ وفاة زوجها منذ قرابة عامين ونصف العام، لما لا وهو حلم جميل أصبح واقع تعيشه يحمل بين طياته فرصة الحج التي عاشت تأملها طوال حياتها، تقول: «أول ما عرفت بفوزي فرحت جدا لأني نفسي اطلع الحج، وطول عمري كنت بتمناها».

وأضافت «هدى» لـ«الوطن»، أنها تأمل في حال حصولها على فرصة الحج أن يتاح لها مرافق، نظراً لصعوبة حركتها وحيدة بسبب تقدم العمر.