جميلة السيد الأم المثالية بالبحر الأحمر.. ربت 5 بنات رغم وفاة زوجها

توفي زوجها وترك لها 5 بنات؛ أربعة أطفال والخامسة في بطنها بعمر أشهر، عملت بتجارة الملابس والطيور وادخرت نقودا وباعت ذهبها وقامت بالمشاركة في سيارة سرفيس بالغردقة لتدر دخلا يساعدها على أعباء الحياة لتربية بناتها حتى تمكنت من تعليم بناتها الخمسة تعليم عال لتحصد لقب الأم المثالية بالبحر الأحمر.

الأم المثالية بالبحر الأحمر

قالت جميلة السيد علي خضر، الفائزة بلقب الأم المثالية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن بناتها قدمن لها في المسابقة ولم يبلغوها بأنهن قدمن لها في المسابقة، وتفاجأت باتصال بالتضامن الاجتماعي يبلغها أنها فازت بلقب الأم المثالية بالبحر الأحمر.

أشارت «جميلة» إلى أنها لم تتمكن من إكمال تعليمها، إذ أنها أمية لا تُجيد القراءة والكتابة، إلا أنها حرصت على تعليم بناتها، وذلك رغم ظروفها المعيشية الصعبة، بعد أن توفّي زوجها منذ أكثر من 20 عامًا تاركا لها 5 بنات.

الأم المثالية في البحر الأحمر: كانت أمنيتي أن بناتي يحصلن على شهادات عليا

وقدمت الأم المثالية بالبحر الأحمر الشكر للقائمين على مسابقة الأم المثالية لاختيارها، موضحة أن هدفها في الحياة كان أن يحصلن بناتها على شهاداتهن العليا، وهدفها الأساسي في تربية بناتها الخمسة هو تعليمهن وسترهن في بيوتهن مع أزواجهن.

وأكدت أن بناتها تخرجن من كليات عليا، الأولى منهن حاصلة على بكالوريوس تجارة ومتزوجة، والثانية والثالثة بكالوريوس نظم معلومات ومتزوجتين، والرابعة حاصلة على ليسانس حقوق ومتزوجة، والخامسة ايمان وهي التي قامت بالتقديم لها في المسابقة بكلية الآداب وسيتم عقد قرانها قريبا.