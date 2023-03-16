الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد لـ«مصر تستطيع»: أجريت حوارا مع ولي العهد السعودي عام 1946 قلب الدنيا

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إن القدر لعب دورا كبيرا للغاية معه، «أنا أساسا خريج آداب إنجليزي، واشتغلت مذيع في الإذاعة».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc» بمناسبة عيد ميلاده الـ100، أنه سنة 1946 بدأت إرهاصات حرب فلسطين، وكان مقر الإذاعة القديم في 4 شارع الشريفين قريبا جدا من جامعة الدول العربية، ورئيس قسم الأخبار قالي اتمشى لحد جامعة الدول العربية، وافهم الدنيا فيها إيه».

حوار مع ولي العهد السعودي

وتابع: «بدأت أكتب أخبار إلى أن جاء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود للجامعة، وكان وقتها وليا للعهد السعودي، وقلت أجرب أعمل معاه حديث وصعبت عليه، وعملنا حديث خطير».

واستطرد: «الحديث قلب الدنيا، وبسببه اتثبت في الإذاعة، وتسبب ذلك إني سيبت عملي كمذيع واشتغلت في الأخبار، وكان الحوار عن موقف الدول العربية، وكان بينبه فيه على ضرورة التكاتف وإننا نبقى يد وحدة».

بكيت لتركي الإذاعة

وأوضح: «كنت شابا صغيرا وبكيت أما سيبت مهنة الإذاعي، وكان بالأمر سيب المذيع واشتغل أخبار، ودا فتحلي المجال لبداية عملي كصحفي لكن أنا شخصيا مكنتش أتصور إني أشتغل صحفي».