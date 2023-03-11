الكاتب الصحفي أحمد فايق ينشر فيديو لأبرز الشخصيات التي استضافها في «مصر تستطيع»

نشر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن نماذج ناجحة ومشرفة لمصريين جرى استضافتهم في برنامجه، معلقا: «مصر الحلوة جوه الفيديو ده».

أبرز الشخصيات التي استضافها

ومن بين الشخصيات المؤثرة والناجحة التي ظهرت في الفيديو الحاجة آمال إسماعيل، الحاصلة على الماجستير في سن الـ80، والمهندس عادل شعبان، مهندس البرمجيات بأمازون العالمية، والدكتور أحمد رحمة، أول معيد كفيف بإعلام القاهرة، وعمر زكي، صاحب المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني.

كما أنه من بين الشخصيات التي استضافها البرنامج المهندس هاني عازر، استشاري أنفاق سيناء، والنجم محمد صلاح، والدكتور ماركو يوسف، الحاصل على جائزة نيوتن العالمية بأبحاثه عن سرطان الكبد، ومارلا نادر، صاحبة المركز الأول بمسابقة الروبوت بسنغافورة.

أفضل جراح أنف وأذن بإنجلترا

ومن بين الشخصيات التي ظهرت في الفيديو الدكتور هشام صالح، مصنف أفضل جراح أنف وأذن بإنجلترا، وطلاب جامعة القاهرة الحاصلين على كأس العالم إيناتكس، وحسين زناتي، صاحب تجربة فريدة للتعليم مسجلة في اليابان.