أحمد فايق يستضيف شيخ الصحفيين العرب محمد عبدالجواد في عيد ميلاده الـ100

يقدم الإعلامي أحمد فايق حلقة خاصة من برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc» ويستضيف فيها الكاتب الصحفي الكبير وشيخ الصحفيين العرب محمد عبدالجواد.

عبدالجواد يحكي خلال اللقاء عن مسيرة صحفية طويلة

ويحكي عبدالجواد خلال اللقاء عن مسيرته الصحفية الطويلة وتحوله من دراسة الهندسة للعمل بالصحافة، وعمله الصحفي طوال سنوات طويلة.

كما يحكي عبدالجواد خلال لقائه مع أحمد فايق عن ذكرياته مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وحضوره يوم إعلان تأميم قناة السويس وذكرياته مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولحظات فرح المصريين بحرب أكتوبر المجيدة.

وتحدث عبدالجواد عن رؤيته للرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفه أنه يحاول جاهدًا إصلاح ما فسد في البلاد.

حكايات تاريخية وصحفية

ويتحدث عبدالجواد مع فايق عن لقاء للتاريخ في عيد ميلاده الـ100 ويحكي حكايات تاريخية وصحفية لم تُروَ حتى الآن.

وتذاع الحلقة غدًا الخميس 7 مساء عبر فضائية dmc وتُعاد الحلقة يوم الجمعة 11 صباحًا.