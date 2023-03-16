أحمد بدير وإدوارد يصلان عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز

يقام حاليا عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وصل منذ قليل الفنان أحمد بدير، وإدوارد، ومحمد الصاوي، وخالد سرحان، ونسرين أمين، وخالد سرحان، وعبير منير، وكذلك تامر فرج لعزاء والد المخرج سامح عبد العزيز.

بينما حرص الفنان هشام اسماعيل، والمنتج جمال العدل، المخرج محمد سامي، وعمرو عبد العزيز، علي حضورهم منذ قليل عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز.

ورحل عن عالما والد المخرج سامح عبد العزيز، أمس الأربعاء الموافق 15 مارس، وشُيعت الجنازة اليوم قبل ساعات قليلة، وذلك حسبما أعلن المخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي سياق آخر، يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير مسلسله الجديد «جميلة» الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، والذي يشارك في بطولته ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد وفيق، سوسن بدر.