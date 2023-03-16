الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد لـ«مصر تستطيع»: كنت أقف بجوار عبدالناصر على المنصة وقت تأميم القناة

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إنه كان يقف بجوار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على المنصة يوم تأميم قناة السويس.

رجعت إلى مصر عام 1952

أضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc» بمناسبة عيد ميلاده الـ100، أنه كان في ريو دي جانيرو بالبرازيل منذ عام 1950 إلى عام 1952، وقررت العودة إلى مصر، «ملقتش شغل يذكر في البرازيل تجاه مصر، ورجعت مصر عام 1952 ولقيتها مختلفة تماما، وفي البداية لما سافرت اتعينت في الحكومة وكان مرتبي 25 جنيها، وكان صعب عليا أكمل بالمرتب دا، واستقالت من الحكومة واشتغلت مرة تانية مع الوكالات الأجنبية، إلى أن وصلت المرتبات فيها إلى 200 جنيه في الشهر، إلى أن وصلنا إلى عام 1955 وبدأت مشاكلنا مع الخارج».

قرارات عبدالناصر

وتابع: «أمر الرئيس عبدالناصر حينها بتأسيس هيئة استعلامات ووكالة أنباء وإذاعة صوت العرب، واستدعيت بالأمر المباشر واتقالي سيب الخواجات وتعالى مصر وهتاخد 70 جنيها، ودي تعليمات الرئيس وقدرت أوائم بين الـ70 وتواصل معايا مراسل ABC، وقال مش عايز منك غير تبقى مراسل لينا وتدينا كلمتين بالتليفون وهتاخد 80 جنيها، ولم يكن ذلك ممنوعا».

واستطرد: «وبعد ذلك بثلاثة أشهر أمم الرئيس جمال عبدالناصر القناة، ويوم التأميم كنت أقف بجوار الرئيس على المنصة، كمراسل دبلوماسي وسياسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وبعدها بدأت المشاورات في القاهرة، وفي هذه الفترة لم تمكن اللغة الإنجليزية جيدة لدى الزملاء وكنت أتولى الترجمة للضيوف الأجانب، وبعد ذلك بقليل أمر الرئيس عبدالناصر بسفري إلى لندن».