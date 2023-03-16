الحكومة لقناة «الحياة»: غالبية العاملين بمصانع المنطقة الاقتصادية من المصريين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغالبية الكاسحة للعاملين بالمصانع في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من العمالة المصرية، وبالتالي إقامة هذه المصانع بمصر يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل، ويحصلون على مرتبات مجزية، كما تحرص هذه الشركات بشدة تدريب العمالة قبل أن تعمل في هذه المصانع.

7 شركات صينية ترغب في الاستثمار

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن رئيس الوزراء خلال حديثه مع أصحاب المصانع القائمة بالفعل، قال أحدهم إنه على تواصل مع 7 شركات صينية أخرى تعمل في مجالات متعددة منها مجالات التكنولوجيا وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة المنسوجات.

ولفت إلى أن هذه الشركات تعتزم ضخ استثمارات في مصر تقترب من 5 مليارات دولار، استثمارات أجنبية مباشرة.

زيادة الصادرات

وأوضح أن رئيس الوزراء أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنه خلال 3 سنوات من عمل هذه الشركات سيصل إجمالي إنتاجها إلى 7 مليارات دولار، وهذا رقم ضخم للغاية، تستطيع من خلاله مصر زيادة صادراتها، وترفع من حصيلة البلاد من العملة الصعبة.