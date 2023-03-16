الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد لـ«مصر تستطيع»: علمت بتجهيز بريطانيا للعدوان الثلاثي من طلاء دباباتهم

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إن الرئيس عبدالناصر كان يطلق عليه لقب «الخواجة الصعيدي»، لأنه كان يتولى الترجمة في المؤتمرات الصحفية للصحفيين، وأمر الرئيس جمال عبدالناصر أن يسافر إلى لندن لمتابعة الأوضاع هناك، وموافاة مصر بالأخبار.

علاقته بالسفير الباكستاني

أضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بمناسبة عيد ميلاده الـ100، «في أول يوم ليا في لندن عام 1956، لقيت واحد أسيوي واخدني بالحضن، وكان صديقي في ريو وهو باكستاني، وقالي أنا سفير باكستان هنا، وفي هذه الفترة كانت باكستان ضدنا، وأعطاني الكارت الخاص به، وطلب عدم الاتصال به في التليفون، أو الذهاب إليه في السفارة، لكن طلب مني أن أذهب له إلى منزله، إذا احتجت أي شيء».

أهم معلومة

وتابع: «هذا الشاب أعطاني أهم معلومة في هذه الفترة، وكانت مهمتي إني قاعد طول النهار في الفندق، وبفلي الصحف الإنجليزية، وفي آخر أسبوع، لاحظت أن هناك شيئا غير طبيعي، ووجدت أن الدبابات يجري دهانها بلون الصحراء، وسألته أنا ملاحظ إن فيه شيء غير طبيعي، لكن لو حصل حرب أنا هتحبس، والوضع هيبقى صعب في القاهرة، ولو حصل حاجة قولي روح مصر، ويوم 9 أكتوبر جالي البيت، وقالي روح مصر حالا».

واستطرد: «تاني يوم الساعة 10 كنت في القاهرة، وبلغت إن فيه حرب ويوم 29 قام العدوان الثلاثي على مصر، وكانت هي المعلومة الأولى».