نجل الفنان محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية: «اتشحنت طاقة إيجابية»

كشف أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت تطورات حالته الصحية بعد معاناة 35 بوما مع مرضه النادر الذي اكتشفة مؤخرا، واضطر السفر للخارج من أجل العلاج.

ونشر أحمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة له على كرسي متحرك، معلقا: «حبيت أشارك معاكم، بعد 35 يوما أول يوم أخرج أتمشى برة أوضة المستشفى، اتشحنت طاقة إيجابية الحمد لله و بدعواتكم إن شاء الله ربنا يكتبلي الخير، إنّ الله الذي اختار لك الطريق من أوله، فلن يتركك في منتصفه».

أزمة أحمد ثروت الصحية

وتعرض أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت مؤخرا لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات، وجرى تشخيصه بجلطة في الشرايين، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال منشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أكد فيه أن حالته الصحية في تحسن، ولكنه سيظل عدة أيام تحت الملاحظة بأمر الأطباء، ليكتشف بعد فترة إصابته بمرض نادر اضطر السفر للخارج لتلقي العلاج.