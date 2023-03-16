شيخ الصحفيين العرب لـ«مصر تستطيع»: قريتي احتفلت بي كأول جامعي بها بضرب الرصاص والرقص بالخيول

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إنه عندما حصلت على ليسانس الآداب احتفلت قريتي بضرب الرصاص.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بمناسبة عيد ميلاده الـ100، «اتقلبت البلد حريقة من الفرحة، وأما سافرت الحمد لله إن الرصاص مجاش فيا، والبلد كانت كبيرة مش صغيرة، وخرج أهالي قرية المدمر، وما حولها في طما، واجتمعوا واحتفلوا بالخيل والبنادق بأول جامعي في المنطقة».

8 سنوات

وتابع: «والدي أُجبر على دخولي التعليم العام، ولسبب ما وأنا عمري 8 سنوات قدرت أضغط عليه إني أدخل التعليم العام، وفي الأول افتكر إنها مزحة ودلع عيال، ولما لقاها جد سلم بذلك».

الإضراب عن الطعام

واستطرد: «جات فترة وشبه أضربت عن الطعام في هذا السن، وإلى الآن لا أعرف كيف فعلت ذلك، ودخل في عقلي إني متعلمش أزهري وأدخل التعليم العام، وتجاوزت كل ذلك».