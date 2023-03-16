إيمان العاصي تكشف عن شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها للمشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي تجسد خلاله إحدى زوجات جعفر العمدة الأربعة.

وقالت إيمان العاصي خلال تصريحات تلفزيونية نشرتها الشركة المنتجة للمسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «دلال من أهم الشخصيات التي قدمتها في مشواري، وستصبح محطة مهمة في حياتي، تحضيرها لم يكن سهلا ذكرتها جيدا وذكرت الشخصيات حولها اكتر، الشخصية لبستني وتملكتني مع أصحابي وأخواتي، أستاذ محمد سامي ساعدني كتير أني أمسك خيوط الشخصية، دلال بتحب جعفر جدا لأنه حب الطفولة وكل حياتها».

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

وانتهى المخرج محمد سامي منذ أيام من تصوير مسلسل «جعفر العمدة» للحاق بالسباق الرمضاني 2023، ويضم فيه المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.