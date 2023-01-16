«المقاولون العرب» تفوز بتنفيذ مشروع طرق مزدوج في العاصمة النيجيرية

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن حصول الشركة على مشروع إعادة تأهيل طريق مزدوج بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وأشار إلى أن المشروع الجديد Oyo Ibadan بطول 43 كم هو طريق أسفلتى بعرض 12.45 م لكل إتجاه، ويشمل المشروع كذلك أعمال صرف مياه الأمطار، والأعمال الصناعية على طول الطريق، ويتم تمويل المشروع من خلال وزارة الأشغال الفيدرالية النيجيرية.

تمويل المشروع من خلال وزارة الأشغال الفيدرالية النيجيرية

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى جانب زيارة مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، ورافقه فيها الدكتور محمد أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عماد عبيد المشرف المالى على قطاع أفريقيا، وكان فى استقبالهم المهندس محمد العيداروس العضو المنتدب للشركة النيجيرية، والمهندس وائل فاروق مدير عام الشركة.

وخلال الجولة التفقدية لمتابعة بعض المشروعات الجارية التقى رئيس مجلس الإدارة بالعاملين ووجه لهم الشكر، وأثنى على جهودهم،وأشاد بجودة الأعمال بالمشروعات التى يقومون بها، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد من أجل زيادة حجم الأعمال .

تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الانشاءات والمبانى المتنوعة

وأوضح المهندس سيد فاروق أن شركة المقاولون العرب النيجيرية كانت من أوائل الشركات التى تم تأسيسها بالقارة الأفريقية عام 1991،وقد استطاعت خلال تلك السنوات أن تصبح من أكبر الشركات المتواجدة بالسوق النيجيرى،وأن تكتسب ثقة العملاء وكذلك المواطنين نظرا للجودة الكبيرة التى تميز مشروعاتها إضافة إلى الالتزام الكبير مع العملاء، مضيفا أن الشركة تلقى ترحيبا كبيرا بالسوق النيجيرى .

وأضاف المهندس محمد العيداروس العضو المنتدب للشركة النيجيرية أن الشركة منذ تأسيسها قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الانشاءات والمبانى المتنوعة وأعمال البنية الأساسية والمرافق و تشمل طرق و كبارى و شبكات صرف صحى، وصرف أمطار، ومياه شرب، وشبكات كهرباء، وتعتمد الموارد البشرية بالشركة على العمال والمهندسين النيجيريين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.