«المقاولون العرب» لقناة الحياة: نيجيريا تواجه تحديات كبيرة ولها طبيعة اقتصادية خاصة

قال الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، إن نيجيريا من الدول التي تعمل بها المقاولون العرب منذ 30 عاما بالتعاون مع الحكومة المركزية والحكومات الفيدرالية، وشمل التعاون مشروعات طرق وصرف، لافتا إلى أن نيجيريا لها ظروف اقتصادية خاصة وتواجه تحديات كبيرة.

المشروع الجديد للمقاولون العرب

وأوضح يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه المقاولون العرب في نيجيريا عبارة عن طريق طوله 43 كيلومترا بعرض 12.5 متر في الاتجاهين ومكانه العاصمة بالإضافة للمنشآت الصناعية الموجودة على جانبي الطريق للمساعدة في التغلب على الأمطار وما إلى ذلك.

نيجيريا من أكبر الدول الإفريقية

وأشار عضو مجلس إدارة المقاولون العرب إلى أن نيجيريا من أكبر الدول الإفريقية الأم، والمقاولون العرب تستخدم العمالة النيجيرية للوصول لأفضل تكلفة مناسبة وكنوع من الشراكة بين البلدين.