«المقاولون العرب» توقع عقد مشروع طريق جديد في الكاميرون بطول 81 كيلومترا

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة وقّعت عقد مشروع طريق جديد على أطراف مدينة ياوندي، لصالح وزارة الأشغال العمومية الكاميرونية، وهو بطول 81 كيلومترا، مضيفا أنّ المشروع الجديد «بوكل ليكيا» ينقسم إلى 3 مناطق بعروض تتراوح بين 7 إلى 18مترًا، ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صناعية.

تنفيذ العديد من المنشآت الخدمية لسكان القرى

وأشار رئيس المقاولون العرب، إلى أنّ وزير الأشغال العمومية الكاميروني افتتح مؤخرًا طريق مونجونج سانجمليما، بطول 74 كيلومترا، إضافة إلى تنفيذ العديد من المنشآت الخدمية لسكان القرى التي يمر بها الطريق، مثل بعض الفصول الدراسية، وقاعات المناسبات، والطرق الداخلية لخدمة المزارعين، وكذلك آبار المياه، والمباني الإدارية، وقد شهد الافتتاح العديد من المسؤولين من دولة الكاميرون، ومسؤولي شركة المقاولون العرب.

تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بقيمة 100 مليون دولار

كما أكد المهندس سيد فاروق أن المقاولون العرب تعمل في دولة الكاميرون منذ عام 2006، نفذت خلال تلك المدة 21 مشروعًا، شملت مشروعات طرق في مناطق مختلفة، وكذا إعادة تأهيل ستاد ياوندي، وأضاف أنّ الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق بقيمة 100 مليون دولار.

واختتم المهندس سيد فاروق بأنّ المقاولون العرب تؤدي دورها في تنفيذ المشروعات التنموية فى القارة الأفريقية، إنطلاقا من العلاقات و الروابط الوثيقة بين القيادة السياسية فى مصر وشقيقاتها بالقارة، وتلقى ترحيبا كبيرا نظرًا لجودة الأعمال التي تنفذها وما تتمتع به من سمعة طيبة اكتسبتها منذ عقود وتحرص على الحفاظ عليها.