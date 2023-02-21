«المقاولون العرب» تفوز بجائزة أفضل شركة مقاولات في تنزانيا لعام 2022

حصلت شركة المقاولون العرب التنزانية على جائزة أفضل شركة مقاولات في عام 2022 بدولة تنزانيا، من مؤسسة جوائز شرق أفريقيا للتشييد والبناء، والتي تهدف إلى تعزيز الطرق المبتكرة وجودة البناء والتنافسية فى جميع مجالات التشييد والبناء في منطقة شرق أفريقيا.

المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات في تنزانيا لعام 2022

وجرى خلال حفل توزيع الجوائز، تكريم الشركات الإفريقية المشاركة ضمن 20 فئة، أبرزها: أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات، وبلغ إجمالى عدد المرشحين لهذه الجوائز 87094 شركة من بين العديد من الجهات المشاركة في المنافسة على المستوى الأفريقي، وتسلم الجائزة المهندس أحمد منصور العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب التنزانية.

جوائز شرق إفريقيا للبناء والتشييد، هي عبارة عن منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء في دول شرق إفريقيا، وجرى إقامة المسابقة من خلال مجموعة Ujenzi Media Group.

ويؤكد هذا التكريم على الدور الذي تقوم به شركة المقاولون العرب التنزانية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، طبقا لأعلى مستويات الجودة في تنزانيا منذ تأسيسها فى نهاية عام 2015.

وزير الإسكان يتابع تفاصيل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى

وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية، شهد احتفالا كبيرا في ديسمبر الماضى بمناسبة بدء الملء الأول لبحيرة السد، بحضور سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، ووفد مصرى مكون من السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يتابع بشكل دورى كافة تفاصيل المشروع بتكليف من القيادة السياسية.

وكان التحالف المصري شركة المقاولون العرب وشركة السويدى إليكتريك، المُنفذان للمشروع، الذي وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الراحل، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد في دار السلام بتنزانيا لتنفيذ المشروع .