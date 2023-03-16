هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب العراق

شهدت الجمهورية العراقية، مساء اليوم الخميس هزة أرضية بقوة 4.8 على مقياس ريختر لقياس الزلال وضرب هذا الزلزال محافظتي السليمانية وحلبجة بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

زلزال مؤخرًا في تركيا وسوريا

وتشهد منطقة آسيا عدة زلازل الفترة الأخيرة حيث وقع زلزال في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير بلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر وتوفى وأصيب أكثر من 50 ألف شخص مع حدوث ارتدادات في عدة دول منها مصر واليونان وقبرص ولبنان وغيرها من مختلف الدولة في المنطقة في ظل توقعات لعالم هولندي للفلك لهذه الهزات الأرضية.