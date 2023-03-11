مراسلة «القاهرة الإخبارية» في بغداد: انطلاق مؤتمر العراق للمناخ بمشاركة أممية ودولية غدا

قالت هبة التميمي، مُراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن محافظة البصرة العراقية تستضيف غدًا مؤتمر العراق للمناخ، الذي يستمر على مدار يومي الأحد والاثنين، بمُشاركة أممية ودولية وحكومية ونقابية واسعة، بحضور محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، والمؤتمر يُناقش أسباب وتأثيرات التغير المناخي على العراق، وبحث سُبل معالجة تلك الظواهر الناتجة عن ذلك التغير، وفي مقدمتها اتساع التصحر وشح المياه وتضرر البيئة في المحافظات العراقية.

تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي لمعالجة شح المياه

وأشارت التميمي، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن انعقاد المؤتمر، ضمن تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي لمعالجة شح المياه الذي يقلق الجميع، بالإضافة إلى مساعي إيجاد الحلول المستدامة للحد والتقليل من تغيرات المناخ، التي جعلت العراق من بين أكثر المتضررين من التغيرات المناخية، إذ تستضيف محافظة البصرة، مؤتمر العراق للمناخ، بمشاركة أممية ودولية وحكومية ونقابية واسعة، لمناقشة ومعالجة التغيرات المناخية على العراق.

يناقش مؤتمر «العراق للمناخ»، أسباب ومؤثرات وتأثيرات التغير المناخي على العراق، ويبحث سبل معالجة الظواهر الناتجة عن ذلك التغير وفي مقدمتها اتساع التصحر وشح المياه وتضرر البيئة، ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومساعي إيجاد الحلول المستدامة للحد والتقليل من تغيرات المناخ التي جعلت العراق من بين أكثر المتضررين.