شيخ الصحفيين العرب لـ«مصر تستطيع»: الرئيس السيسي يحاول إصلاح ما أفسده الدهر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحاول جاهدا إصلاح ما أفسده الدهر.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بمناسبة عيد ميلاده الـ100، «يحاول إصلاح ما أفسد في 30 سنة، وفي الـ10 سنوات الأخيرة منها منذ عام 2000 إلى 2010».

تزوير البرلمان

وتابع: «في عام 2005، نجح 85 عضوا إخوانيا، وهذا كارثة، ولولا المرحلة الثالثة، لأصبحوا أكثر من ذلك، وصولا للبرلمان التالي لها، الذي زور بأكمله».

ذكريات

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، شيخ الصحفيين العرب محمد عبدالجواد، للحديث عن ذكرياته وفترات حياته مع الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات.