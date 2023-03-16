أحمد فهيم يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان أحمد فهيم، عن الدور الذي يجسده في مسلسل جعفر العمدة، وذلك عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وقال أحمد فهيم: «أجسد دور سيد شقيق جعفر العمدة الطيب، والذي يكره الظلم، وحضرت لها من خلال كشف أبعدها النفسية الاجتماعية، والمجتعية، والتحضير لم يستغرق وقت كبير مني الحمدلله».

وأضاف: «جرى ترشيحي من قبل المخرج محمد سامي قبل يومين من التصوير، واستطعت أن أقرأ أول 15حلقة من المسلسل في أول يوم، والعمل مع محمد سامي بيخرج مني كل شيء حلو».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.