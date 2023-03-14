الفنان أحمد سعد: مفاجآت مسلسل جعفر العمدة لن تتوقف عند أغنية «أنا قادر»

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير، الذي حققته أغنيته الجديدة «أنا قادر»، والتي طرحت ضمن الدعاية لمسلسل الفنان محمد رمضان الجديد «جعفر العمدة»، والذي من المقرر أن يعرض خلال السباق الدرامي الرمضاني عبر قناة دي إم سي.

أحمد سعد: هناك مفاجآت بالمسلسل

وأضاف أحمد سعد في تصريحات لـ«الوطن» أن مفاجآت المسلسل لن تتوقف عند حد أغنية «أنا قادر»، وهناك أغنيات عدة يجرى إطلاقها خلال المسلسل.

أغنية أنا قادر الدعائية لمسلسل جعفر العمدة تجاوزت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

«أنا قادر» يقوم بالأداء الصوتي هشام الجخ

أنا قادر من ألحان هيثم نبيل، و يشارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر هشام الجخ.

«جعفر العمدة» من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.